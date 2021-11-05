В Германии заявили о новом рекорде по заболеваемости коронавирусом

В Германии заявили о новом рекорде по заболеваемости коронавирусом

Около 16,2 миллиона немцев от 12 лет остаются непривитыми от коронавируса.

В Германии в четверг, 4 ноября, зафиксировали 33 949 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха сообщает The Associated Press.

Кроме того, от осложнений новой инфекции умерли еще 165 пациентов по сравнению со 126 неделей ранее. Общее количество связанных с коронавирусом летальных исходов в Германии возросло до 96 192.

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Отмечается, что предыдущий рекорд по заболеваемости ФРГ установила 18 декабря 2020 года, когда зарегистрировала за сутки 33 777 инфицирований коронавирусом.

Новый максимум зафиксировали на фоне намерения федерального министра здравоохранения страны Йенса Шпана встретиться с коллегами из 16 федеральных земель для обсуждения мер сдерживания COVID-19 зимой.

Немецкое правительство неоднократно обращалось к своим гражданам, которые еще не прошли вакцинацию, с просьбой привиться, хотя Шпан на этой неделе признал, что многих несогласных убедить невозможно.

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Официальные данные показывают, что около двух третей 83-миллионного населения Германии завершили первый этап вакцинации. Однако около 16,2 миллиона немцев в возрасте от 12 лет и старше остаются непривитыми, в том числе 3,2 миллиона человек от 60 лет.

Хотя в августе в Германии одобрили ревакцинацию для людей старше 60 лет, а также для жителей и персонала домов престарелых, пока третью дозу вакцины от коронавируса получили лишь немногим более двух миллионов человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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