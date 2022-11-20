В Германии заявили о возможном отключении электроэнергии зимой

Отключение от электроснабжения будет локальным и на короткие сроки

В Германии могут начать исключать локальные отключения энергии из-за кризиса в сфере энергоснабжения.

Об этом сообщает DW.

Глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф (BBK) Ральф Тислер заявил, что зимой в некоторых районах могут случаться блекауты и к этому нужно быть готовым. Он отметил, что отключать свет планируется на короткие сроки в отдельных регионах.

Тислер призвал немцев не паниковать из-за возможных отключений электроэнергии, а лучше к этому подготовиться.

"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", — добавил он.

Напомним, ранее председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что в компании ожидают улучшения работы энергосистемы в ближайшие дни, если враг не будет применять новые ракетные удары по инфраструктуре.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, заявил накануне еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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