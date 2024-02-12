В Германии жестоко убили украинского баскетболиста из-за его национальности

В Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности.

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Об этом сообщает федерация баскетбола города Киева.

В сообщении указывается, что 17-летний Владимир Ермаков был убит в Германии в субботу вечером.

"Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом". с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", — говорится в сообщении.

Владимир Ермаков. / Фото: facebook.com/UkrBasket

В соцсетях пишут, что нападение совершила толпа лиц арабского происхождения.

"В Германии арабы с ножами напали на двух игроков сборной Украины по баскетболу U-19. Один из игроков погиб, другой в реанимации", — говорится в сообщении.

Скриншот из соцсетей / Фото: twitter.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии украинка убила знакомого, потому что не хотела уезжать из дома.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше задержан украинец, подозреваемый в убийстве жены и двоих детей.

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