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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

В Германию массово едут украинские мужчины призывного возраста: как они туда попадают

Германия реагирует на стремительный приток военнообязанных украинцев и может отменить автоматическую защиту украинских мужчин.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
1 комментарий
Вместо женщин с детьми мужчины: как разрешение на выезд для молодежи изменил лицо украинской миграции в Германии

Вместо женщин с детьми мужчины: как разрешение на выезд для молодежи изменил лицо украинской миграции в Германии / © УНИАН

В последнее время в Германии зафиксировали резкое увеличение числа украинских мужчин мобилизационного возраста

Об этом пишут Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) и DW.

Как свидетельствуют данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии, по состоянию на 30 мая этого года в Германии в общей сложности находились 1 миллион 348 тысяч беженцев из Украины, в том числе 356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

Отметим, что по состоянию на 8 марта 2025 года в Германии находились всего 1 млн 254 тысяч украинцев, из которых 298 тысяч — мужчины.

Таким образом, за чуть больше года общий прирост украинских беженцев в Германии составил почти 95 тысяч человек, и около 60% из них — это мужчины призывного возраста.

Это резко контрастирует с первыми годами полномасштабной войны, когда среди беженцев совершенно преобладали женщины с детьми.

В Германии видят главную причину увеличения количества украинских мужчин — разрешение на выезд из Украины юношей в возрасте от 18 до 22 лет.

Напомним, что в августе прошлого года украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Теперь в Германии обсуждают пересмотр правил предоставления убежища беженцам из Украины, в частности, по прекращению нормы автоматического предоставления защитного статуса украинским мужчинам призывного возраста.

Напомним, что в Евросоюзе обсуждается возможность ограничить временную защиту для украинских мужчин призывного возраста.

Комментарии (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
17:16, 2026.06.09
Рекомендую почитать статью 21, 22 и статью 24 пункт 2 Конституции Украины. А ещё декларацию прав человека. Ой. Сорян. Забыл. В Украине ж Конституция и зак...
Дата публикации
Количество просмотров
252
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