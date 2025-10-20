В Гонконге грузовой самолет съехал с полосы: двое погибших

ЧС в Гонконге

В международном аэропорту Гонконга произошел смертельный инцидент: грузовой самолет Emirates при посадке сошел со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с наземным транспортным средством. Два человека погибли.

По данным South China Morning Post , инцидент произошел около 3:50 утра. Самолет рейса EK9788, прибывший из Дубая, не смог удержать направление во время торможения, съехал с полосы и попал в служебный автомобиль.

Два работника аэропорта, которые находились в транспортном средстве, сначала считались пропавшими без вести. Один из них — 30-летний мужчина — был найден в воде у полосы, медики подтвердили его смерть на месте. Второй – 41-летний – был доставлен в больницу North Lantau, где его также констатировали погибшим.

Все четыре члена экипажа Emirates не пострадали.

Северную взлетно-посадочную полосу временно закрыли. Аэропортовая администрация и авиационный департамент Гонконга начали расследование обстоятельств трагедии, в частности, проверяют, почему наземный транспорт оказался на пути самолета во время посадки.

