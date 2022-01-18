В Гонконге хомяк из Нидерландов мог заразить женщину "Дельтой": власти приказали усыпить две тысячи животных

В Гонконге хомяк из Нидерландов мог заразить женщину "Дельтой": власти приказали усыпить две тысячи животных

"Дельта"-штамм подтвердили у 11 хомяков из зоомагазина.

В Гонконге женщина могла заразиться COVID-штаммом "Дельта" от хомяка, привезенного из другой страны.

Об этом пишет South China Morning Post.

Как уточняется, заболела 23-летняя работница зоомагазина. Впоследствии 11 образцов, взятых у хомяков, дали положительный результат на "Дельту". Кроме того, подтвердились два случая заражения людей, связанных с зоомагазином.

Подозревают, что сотрудница зоомагазина могла заразиться от хомяка, привезенного из-за границы. Отмечается, что возможно животное привезли из Нидерландов.

По данным издания, за последние три месяца в городе не фиксировались случаи заражения "Дельтой", поскольку ее вытеснил "Омикрон". Завезенная вариация коронавируса характерна для Европы и Пакистана.

Власти Гонконга распорядились, чтобы зоомагазины и частные лица передали около 2 000 хомяков для усыпления. Речь идет о животных, приобретенных после 22 декабря. Кроме того, власти города запретили импорт мелких животных.

Владельцев домашних питомцев просят обращать внимание на подозрительные симптомы, при которых призывают сразу обращаться к ветеринару.

"Мы оценили, что риски этих партий относительно высокие, и поэтому приняли решение на основе потребностей общественного здоровья. Мы призываем всех владельцев домашних животных строго соблюдать гигиену при обращении со своими любимцами и их клетками", — сказал директор по сельскому хозяйству, рыболовство и охрана природы доктор Люнг Сиу-фай.

По состоянию на 17 января в Гонконге было выявлено 13 048 новых случаев коронавируса, еще 213 человек скончались.