В Гонконге полиция провела обыски в онлайн-издании и арестовала шестерых работников

Провести задержание разрешил скандальный закон о национальной безопасности.
Две сотни полицейских на одну редакцию — в Гонконге власти совершили новую атаку на медиа. В популярное онлайн-издание пришла полиция, которая провела обыски и арестовала шестерых работников.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 декабря.
Так, за решеткой оказались действующий и бывший редактора и четверо членов совета директоров издания. В их домах также были проведены обыски. Задержанных обвиняют в сговоре – якобы с целью публикации крамольных материалов.
Провести задержание полиции разрешил скандальный закон о национальной безопасности, который вступил в силу в прошлом году. Этот документ усиливает в полуавтономном городе позиции центральных китайских властей и фактически оправдывает репрессии против оппозиции. Принятию этого закона предшествовали массовые протесты гонконгцев, а страны Запада осудили документ.
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