В Гонконге умерла известная собака породы сиба-ину из мемов

Пес Болци умер в возрасте 12 лет во время операции.

В Гонконге в возрасте 12 лет умерла собака Чимс (настоящее имя Болци) из мемов.

О смерти Чимса его владелица сообщила в Instagram.

Болци умер 18 августа в возрасте 12 лет во время операции. Ему проводили торакоцентез – это процедура удаления жидкости вокруг легких, а точнее – из области вне легких, для облегчения состояния.

Фото: instagram.com/balltze

"Не грустите, пожалуйста. Вспомните радость, которую Болци принес миру. Сиба-ину с круглой улыбающейся мордочкой, которая смогла нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена", — написала владелица.

Фото: instagram.com/balltze

В конце декабря 2022 стало известно, что пес болеет лейкемией. Сначала ему хотели провести химиотерапию, но оказалось поздно.

Как Болци стал собакой-мемом

Фото: instagram.com/balltze

Болци стал мировым мемом летом 2019 года. Тогда пользователь Reddit опубликовал небольшой комикс с ним, который назвал "Чимсбургер" (Cheemsburbger). Позже собаку стали называть просто Чимс и публиковать мемы с изображением его мордашки.

Напомним, ученые выяснили, могут ли плакать собаки.

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