В Google Maps появилась новая функция — самый экологический автомобильный маршрут

Вскоре данные о выбросах разместят и для авиаперелетов.

Google добавил в карты информацию о том, какой маршрут на автомобиле будет менее вредным для окружающей среды.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что компания Google ввела поправки в экологическую политику и представила в картах маршруты с наименьшим количеством выбросов углекислого газа. Новую функцию сначала введут в США, в Европе она появится в 2022 году.

Таким образом, в приложении Google Maps будет отображаться наиболее экологически чистый маршрут с маленьким зеленым листочком возле него. Вариант маршрута будет включать информацию о том, сколько времени займет поездка и сколько топлива водитель может сэкономить. Так, если время поездки примерно одинаковое, по умолчанию приложение выберет вариант с наименьшими выбросами углекислого газа.

По оценкам компании, эта инициатива может уменьшить выбросы на 1 млн тонн углекислого газа в год, что эквивалентно выбросам 200 тыс. автомобилей.

Кроме этого, среди других зеленых инициатив компании — размещение информации о вредных выбросах в поисковой системе авиабилетов Google Flights. Пользователи по всему миру смогут увидеть информацию о выбросах углекислого газа на одно место для каждого рейса и найти варианты перелетов с более низким уровнем выбросов. Поиск отелей также будет включать информацию о деятельности организаций в области устойчивого развития.

Напомним, ранее Google Earth показал изменения нашей планеты за последние 37 лет в 3D-формате. Компания сообщила о масштабном обновлении сервиса Timelapse.

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