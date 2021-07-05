В горах Норвегии две сестры погибли в результате удара молнии: еще одна попала в больницу

В горах Норвегии две сестры погибли в результате удара молнии: еще одна попала в больницу

В связи с трагедией на здании мэрии Харейде приспустили флаг.

В горах неподалеку Олесунна (город на западном побережье Норвегии) две сестры погибли в результате попадания молнии. Еще одна девушка (третья сестра) сильно пострадала.

Как пишет местное издание NRK, это произошло 4 июля.

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В регионе Мёре-ог-Ромсдаль пролегают очень популярные туристические маршруты. Непогода застала сестер, приехавших на отдых из Осло, на момент прогулки горой Мельсхорнет. После удара молнии недалеко от вершины 12-летняя и 18-летняя сестры погибли. О происшествии спасателям сообщила третья сестра, которой повезло остаться в живых. Ее госпитализировали в больницу в Бергене.

"В такую погоду лучше не подниматься в горы. Но непогода наступила раньше и быстрее, чем ожидалось", — отметили в полиции.

Спасательная операция была сложной. Шторм продолжался долго, и пришлось использовать вертолет. По данным полиции, поездка горой занимает около двух часов, а событие произошла недалеко от вершины.

Напомним, в Одесской области после удара молнии в доме вспыхнул пожар. В доме загорелось электрооборудование.

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