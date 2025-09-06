В горах стадо коров затоптало супругов туристов: муж погиб, жена чудом выжила

Корова. / © Associated Press

В австрийской провинции Штирия 85-летний мужчина и его 82-летняя жена подверглись нападению девяти коров. Несчастный случай произошел, когда направлялись в домик в одной из горных коммун.

Об этом сообщает издание "Mirror".

"Пожилая пара из Вены и их собака шли по лесной тропинке от Türlwandhütte до австрийской хижины. Возле домика они наткнулись на стадо коров, среди которых было трое телят. По словам свидетелей, коров испугала собака супругов", - рассказал спикер полиции Маркус.

После этого животные побежали и затоптали пенсионеров. Туристы и работники работники хижины немедленно оказали первую помощь и известили службы экстренной помощи. Потерпевшие получили серьезные травмы.

Мужчину доставили вертолетом в больницу Кардинала Шварценберга в Зальцбурге. Впрочем, он скончался после хирургического вмешательства. Его жена получила травмы, как ни угрожают ее жизни.

Людей предостерегают быть осторожными, находясь на полях с коровами, особенно если они с собаками, которые могут испугать скот и спровоцировать его приступ.

