В горах Юго-Восточной Азии заметили одного из самых редких зверей в мире: уникальные кадры фотоловушек

Аннамский полосатый кролик / © wikimedia.org

Реклама

Дополнено новыми материалами

Настоящий «призрак» джунглей Юго-Восточной Азии наконец-то попал в объектив: природоохранники опубликовали редкие кадры аннамского полосатого кролика (Nesolagus timminsi). Неуловимого зверя задокументировали во время масштабной экспедиции по инвентаризации биоразнообразия, подтвердив, что этот критически уязвимый вид до сих пор выживает в отдаленных горных массивах.

Полученные кадры также подтвердили наличие других редких видов, передает The Dodo.

Несколько природоохранных организаций в 2025 году приступили к масштабному проекту исследования биоразнообразия в Аннамских горах — густом горном массиве Юго-Восточной Азии, который часто называют «Амазонкой Азии». Инициатором проекта стала международная организация Fauna&Flora.

Реклама

Специалисты разместили сеть фотоловушек на территории протяженностью около 680 миль (1100 километров). Они имели целью зафиксировать животных, которые живут в этом регионе, но редко попадаются на глаза людям.

После нескольких месяцев сбора данных в феврале 2026 природоохранники обнародовали полученные изображения. Результаты, по их словам, превзошли ожидания.

«Эти снимки подтвердили нам биоразнообразие этих территорий», — заявил старший технический советник Fauna & Flora в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гарет Голдторп. По его словам, кадры «подтвердили наличие некоторых достаточно интересных видов». Среди них чрезвычайно редкий аннамский полосатый кролик. Этот вид стал известен науке только в середине 1990-х годов и считается одним из самых редких кроликов в мире.

Анномысский полосатый кролик, зафиксированный фотоловушкой в Юго-Восточной Азии / Фото: Fauna & Flora/Facebook

Животное небольшое по размеру, имеет коричневый мех с черными полосами и белый живот. Кролики ведут ночной образ жизни и настолько редко попадают в поле зрения людей, что любые фотоподтверждения их существования считаются значительным событием для науки.

Реклама

По данным Международного союза охраны природы, вид находится под угрозой исчезновения. Основными причинами сокращения популяции являются браконьерство, торговля экзотическими животными и активная застройка низменных территорий, где они проживают.

Камеры также зафиксировали другое редкое животное — сероу или козерога, которого иногда называют «фантомом леса». Это животное, похожее на сочетание антилопы и козы, обитает в скалистых районах и считается уязвимым видом.

Сероу, попавший в фототопастку в Аннагородских горах / Фото: Fauna & Flora/Facebook

Сунданский панголин с детенышем / Фото: Fauna & Flora/Facebook

Кроме этого, фотоловушки зафиксировали азиатских слонов, сунданских панголинов и макак львохвостых. Для охранников природы такие находки являются важным доказательством того, что регион остается одним из ключевых центров биоразнообразия. В то же время дальнейшие исследования оказались под угрозой, ведь Fauna & Flora потеряла финансирование, когда правительство Великобритании сократило бюджет поддержки.

Детеныш азиатского слона / Фото: Fauna & Flora/Facebook

«Все еще есть надежда», — подытожил Голдторп и отметил, что в регионе «многие виды и много причин привлечь ресурсы для их защиты».

Реклама

