В городах-курортах России произошло землетрясение: власти предупредили об опасности

В России 1 апреля было зафиксировано землетрясение недалеко от курортного Пятигорска. Однако подземные толчки были ощутимы и в других городах.

Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в 99 км к северо-востоку от Пятигорска. Эпицентр подземных толчков пролегал на глубине 15 км.

Жители Пятигорска, расположенного у подножия Кавказских гор, а также Железноводска почувствовали эти колебания земли. Об этом сообщили главы городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин. Заметим, что в Железноводске землетрясение было несколько сильнее – магнитудой 4,6.

"Пока сообщений о повреждениях и пострадавших от территориальных служб и ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба – ред.) нет. Повторные толчки не наблюдаются", – написал в Сети Ворошилов.

К своему сообщению он добавил инструкцию, как поступить в случае землетрясения.

В то же время Бакулин сообщил, что в ЕДДС поступило 16 телефонных звонков по факту землетрясения. Он порекомендовал жителям города покинуть здания в случае повторных толчков.

Вместе с тем глава города Ессентуки Александр Некристов сообщил, что там тоже разрушений и повреждений не зафиксировано.

Напомним, в начале марта ученый из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, спрогнозировавший разрушительные землетрясения Турции и Сирии, заявил, что Россия пострадает от "мегаземлетрясения".

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