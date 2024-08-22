В городах Курской области начали устанавливать железобетонные укрытия: фото

Российские власти в Курской области начали устанавливать железобетонные укрытия. Их обустраивают в нескольких городах.

Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

"Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом", — написал он в своем Telegram.

Бетонные укрытия россияне хотят устанавливать в местах массового скопления людей. По словам российского губернатора, железобетонные укрытия появятся в 60 основных "остановочных павильонах" в Курске.

Укрытие в Курской области РФ/Фото: губернатор Курской области Алексей Смирнов

Такие же железобетонные укрытия устанавливают в Курчатове и Железногорске. В последнем городе уже определили 10 мест для таких укрытий.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что часть российских войск в Курской области практически оказалась в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию.

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