В Госдепе напомнили Тбилиси, кто действительно стремится втянуть Грузию в войну

Также Госдепи заявили, что в Тбилиси поступили правильно, когда не разрешили РФ блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов напомнили властям Грузии, что именно Россия пытается втянуть Тбилиси в войну, а не страны Запада.

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Об этом заявил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, информирует Голос Америки.

По просьбе прокомментировать заявления лидеров "Грузинской мечты" о том, что после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Запад был намерен "открыть второй фронт", О'Брайен напомнил, что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну.

"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии. – Ред.). Продолжаются похищения, а кое-где и убийства граждан Грузии", – напомнил он.

Кроме того, в Госдепе заявили, что в Тбилиси поступили правильно, когда не разрешили РФ блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.

"Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно проделало хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", — подчеркнул О'Брайен.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о протестах в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии в результате протестов пострадали 8 человек.

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