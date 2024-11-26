В Госдепе не могут подтвердить информацию, что хуститы воюют против Украины на стороне РФ

В Госдепе обеспокоены возможным привлечением хуситов к войне против Украины.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов пока не могут подтвердить информацию о том, что йеменские хуситы непосредственно участвуют в войне против Украины на стороне российских агрессоров.

Об этом сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Мы видели сообщения о том, как россияне привлекали иностранных граждан, в том числе граждан Йемена, обещаниями работы, гражданства, поступления в университеты – чтобы привлечь их к войне против Украины", — отметил Миллер.

Вместе с тем он не может официально подтвердить или комментировать такие сообщения.

"Но я бы сказал, что это точно тот вопрос, который нас волнует", — резюмировал представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия помогает хуситам наносить удары по судам в Красном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВМС США отразили атаку хуситов с помощью авианосца.

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