В Госдепе отреагировали на усиление влияния Пригожина в России: "Пахнет отчаянием"

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс заявил, что усиление в России роли бизнесмена и основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина – признак отчаяния.

Об этом он заявил на брифинге.

По словам Прайса, именно в отчаянии находится Кремль в связи со своими неудачами в войне в Украине.

"Ну, это определенно пахнет отчаянием. Это, безусловно, свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются к более радикальным средствам опрокидывания сил за пределы России в Украину. В настоящее время десятки тысяч боевиков связаны не с российскими военными, а с группой "Вагнера", – подчеркнул Прайс.

Прайс отметил, что во многих случаях наемники Пригожина были осуждены тяжкие и насильственные преступления. В частности, убийства и изнасилования. Впрочем, им пообещали помилование за участие в войне.

"Это само по себе противно. Правозащитные группы осудили это. Мы указали на то, что это пахнет отчаянием. Это не изменит окончательного хода битвы", — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, Пригожин попытался прикрыть свои реальные интересы к району Бахмута и Соледара рассказами о "подземных городах" там и исторических сооружениях в них. В этих целях Пригожин налаживает связи с некоторыми российскими губернаторами, пытаясь увеличить свое влияние и продвигать свои личные интересы в России, в отличие от чистой победы в войне.

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