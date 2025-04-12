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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Госдепе США будут отслеживать "антихристианские предубеждения" сотрудников

В инструкциях департамента говорится, что соответствующие меры принимаются в соответствии с требованиями исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марк Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио во время празднования Пепельной среды

Сотрудники Государственного департамента США, в том числе работники посольств во всем мире, получили требование сообщать о любых случаях проявления «антихристианских предубеждений» своими коллегами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на копию внутренней телеграммы, оказавшейся в распоряжении издания.

Депеша была разослана в посольства во всем мире от имени госсекретаря Марко Рубио. Инструкции также опубликованы в сообщении для всего департамента.

В документе говорится, что целевая группа, созданная исполнительным указом, соберется примерно 22 апреля для обсуждения своих первых выводов.

Телеграмма призывает сотрудников Госдепартамента сообщать друг о друге через форму подсказок, которая может быть анонимной. «Отчеты должны быть как можно более подробными, включая имена, даты, места (например, почтовое или домашнее отделение), где произошел инцидент», — говорится в телеграмме.

Некоторые чиновники Государственного департамента отреагировали на телеграмму с шоком и тревогой, заявив, что она базируется на ошибочном предположении о том, что в ведомстве существуют антихристианские предубеждения.

В инструкциях департамента говорится, что примеры антихристианских предубеждений будут собираться в соответствии с требованиями исполнительного приказа, выданного президентом США Дональдом Трампом в феврале, обязывающим все федеральные агентства искоренять «антихристианские предубеждения» в правительстве.

Напомним, Госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с крестом во главе . Это след от пепла — часть религиозного обряда, который провел чиновник в рамках празднования Пепельной среды.

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Дата публикации
Количество просмотров
44
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