В Госдепе США отреагировали на заявление Папы Римского о "белом флаге"

В Госдепе назвали критерии по окончании войны в Украине.

Война в Украине может закончиться только после того, как Россия прекратит атаки и откажется от претензий на украинские территории.

Таким образом, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал заявление Папы Римского о "белом флаге".

"Я видел, что Ватикан впоследствии разъяснил эти комментарии. Очевидно, что мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы неоднократно говорили, что ничего об Украине без Украины", — заявил Миллер.

Он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают украинскую Формулу мира и готовы поддержать другие усилия, направленные на завершение войны, но для этого Россия должна прекратить атаки и попытки захватить украинские территории.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге".

Кроме того, мы ранее информировали, что в НАТО ответили на призыв Папы Римского к Украине поднять белый флаг.

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