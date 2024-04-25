В Госдепе США ответили, будут ли Украине помогать возвращать мужчин из-за границы

Дэниел Сайзек отметил, что судьба граждан Украины – прежде всего ее дело, и добавил, что украинскому правительству "следует внимательно действовать по этому вопросу".

В Госдепартаменте США назвали приостановку консульских услуг за границей для украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом".

Об этом заявил официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек в комментарии "Радио Свобода".

"Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США – помогать или не помогать Украине в этой области", – ответил представитель Госдепартамента на вопрос, будут ли Украине помогать Соединенные Штаты с возвращением мужчин домой.

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Сайзек также добавил, что судьба граждан Украины – прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну… Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, – приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, например, правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию.

Напомним, МИД Украины на днях приостановило предоставление консульских услуг военнообязанным мужчинам, проживающим за границей, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

А уже 24 апреля Кабмин внес изменения, согласно которым запретил пересылать паспорта за границу. Призывники могут получить их только на территории Украины. Впоследствии в МИДе уточнили, что запрет на получение паспортов за границей касается только ГП "Документ".

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