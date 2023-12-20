В Госдепе США подвели итоги 2023 года: что Блинкен говорил об Украине и Путине

Госсекретарь США подчеркнул, что президент РФ не добился своей главной цели в Украине, которую пытается стереть с карты мира.

Соединенные Штаты продолжат объединять страны по всему миру для поддержки Украины, чтобы гарантировать, что агрессия РФ будет оставаться стратегическим провалом.

Об этом в среду, 20 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-брифинга по итогам года в Государственном департаменте.

"Это был тяжелый год на поле боя, но украинцы сделали то, что никто не представлял возможным", — отметил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Украина противостоит одной из крупнейших армий в мире и освобождает территории, несмотря на многочисленные атаки РФ. При этом он подчеркнул, что украинцы оттеснили остатки российского флота в Черном море и открыли коридор для экспорта зерна и продовольствия.

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По его словам, Путин не добился своей главной цели в Украине, которую пытается стереть с карты мира и включить в состав РФ.

"Россия ослабла в военном, экономическом, дипломатическом плане", — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также упомянул заявление Путина о том, что у Украины якобы нет будущего.

"Он [Путин] считает, что его стратегия переждать и одновременно отправлять волну за волной молодых россиян в "мясорубку", которую сам же и создал, окупится", — отметил он.

Глава Госдепа подчеркнул, что постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность украинцам продолжать борьбу и обеспечить поражение России.

“Международная поддержка была решающей для успеха Украины. Европа внесла вклад более чем в $110 миллиардов для Украины – по сравнению с примерно $70 миллиардами со стороны Соединенных Штатов”, — отметил госсекретарь США.

Блинкен также положительно отметил решение Евросоюза начать переговоры о присоединении Украины к ЕС и напомнил о вкладах Японии, Южной Кореи, Австралии и других стран Индо-Тихоокеанского региона в военную и гуманитарную помощь, а также в восстановлении энергетического сектора Украины.

"Как и мы, они отдают себе отчет, что поддержка Украины имеет жизненно важное значение для того, чтобы продемонстрировать агрессорам повсюду, что мы будем противодействовать тем, кто стремится перекроить границы силой", — заявил госсекретарь США.

Напомним, лидеры Сената США во вторник, 19 декабря, заявили, что соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и укреплении безопасности границы США вряд ли будет достигнуто в ближайшее время.

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