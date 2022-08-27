В Госдепе США посоветовали забыть, что Косово – это Сербия

Представитель американского внешнеполитического ведомства считает, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Сербии и Косово "скорее решить спорные вопросы" ради объединения с ЕС.

Об этом он заявил в пятницу в интервью каналу N1.

Такое заявление он сделал после того, как вместе со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком провел в Белграде два раунда переговоров.

"Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма", — сказал он в интервью.

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По словам Эскобара, региону следует "быстрее решить спорные вопросы" ради объединения и светлого будущего в ЕС.

“Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, на самом деле мелкие проблемы в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", — подчеркнул американский дипломат.

Эскобар также выразил надежду, что "обострение в крае не произойдет".

Напомним, что вечером 31 июля ситуация в севере Косово резко обострилась после того, как местная полиция закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести обитающие в крае миграционные карты для сербов и потребовав перерегистрации их автомобилей. Сербы вышли на демонстрации, перекрыв основные магистрали.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить введение миграционных карт и запрета на сербские номерные знаки до 1 сентября.

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