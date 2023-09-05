Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В госдепе США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным по поводу зерновой инициативы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В госдепе США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным по поводу зерновой инициативы

Государственный департамент США / Фото: Associated Press

В Вашингтоне приветствуют усилия Турции по возобновлению зерновой инициативы, несмотря на то, что переговоры с Путиным ни к чему не привели.

В Госдеме Соединенных Штатов прокомментировали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Путина по поводу зернового соглашения.

Об этом информирует CNN.

Спикер американского внешнеполитического ведомства заявил, что в Госдепе приветствуют усилия Турции по возобновлению зерновой инициативы, несмотря на то, что переговоры с Путиным ни к чему не привели.

"Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной", — отметил представитель. Госдеп.

В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.

Кроме того, в Государственном департаменте США добавили, что решение РФ выйти по зерновой инициативе "наносит ущерб обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об альтернативном зерновом коридоре.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация