В Госдепе США считают, что Израиль пытается уменьшить количество жертв среди гражданских в секторе Газа

Администрация США считает, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирного населения в Секторе Газы.

Но может сделать и большее для этого.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"По нашему пониманию, они (израильская сторона — ред.) действительно пытаются минимизировать жертвы среди гражданского населения", — сказал представитель Госдепа.

Мол, израильское руководство заявляло об этом публично. Однако, по его словам, для этого можно приложить больше усилий.

«Мы считаем, что они могут предпринять дополнительные шаги», — отметил спикер внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами развертывание дополнительных полевых госпиталей для лечения гражданских из северной части сектора Газа.

По сети ширится изображение, на которых военные бригады "Голани" ЦАХАЛа находятся внутри здания парламента Газы. Она находилась под контролем ХАМАС с 2007 года.

Ранее речь шла о том, что ХАМАС готовился ко второму массированному нападению на Израиль. Таким образом, боевики планировали вызвать кризис в регионе и разрыв завязей Израиля с арабскими странами.

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