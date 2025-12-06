В Госдепе США усомнились в партнерстве с Евросоюзом: за что критикуют

США и Евросоюз / © Getty Images

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау обвинил Евросоюз в политике «цивилизационного самоуничтожения» и усомнился в партнерстве с «бюрократией в Брюсселе».

Об этом он написал в сети Х в субботу, 6 декабря, после встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Ландау заявил о проблеме несоответствия отношений США с НАТО и ЕС.

По его словам, хотя в обеих организациях представлены почти те же европейские страны, но когда они выступают от имени НАТО, то настаивают, что трансатлантическое сотрудничество является основой взаимной безопасности, когда же выступают от имени ЕС, то «преследуют всевозможные цели, которые часто противоречат интересам и безопасности США».

Заместитель руководителя Госдепа обвинил Евросоюз в том, что он осуществляет «цензуру, экономическое самоубийство/климатический фанатизм, открытые границы, пренебрежение к национальному суверенитету/продвижение многостороннего управления и налогообложения, поддержку коммунистической Кубы».

Ландау подчеркнул, что такое «несоответствие не может продолжаться дальше».

«Либо крупные страны Европы являются нашими партнерами в защите западной цивилизации, которую мы унаследовали от них, либо нет. Но мы не можем делать вид, что мы являемся партнерами, когда эти страны позволяют не избранной, недемократической и нерепрезентативной бюрократии ЕС в Брюсселе проводить политику цивилизационного самоуничтожения», — подытожил он.

Ранее Вашингтон потребовал от стран Европы до 2027 года взять на себя львиную долю ответственности за обычную оборону в рамках НАТО, иначе США ограничат свое участие в координационных механизмах.

Напомним, американский миллиардер, основатель Space X и владелец Tesla Илон Маск потребовал ликвидировать Европейский союз и передать управление национальным правительствам стран. Это заявление прозвучало после того, как он получил штраф от Еврокомиссии в размере 120 млн евро за нарушения в сети Х.