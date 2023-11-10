В Госдепе заявили, что Израиль не совершал военных преступлений в Секторе Газа

В ведомстве не уточнили, как оценивают ситуацию в регионе.
Госдепартамент Соединенных Штатов не получал доказательств того, что военные Израиля на территории Сектора Газа совершали военные преступления во время операции против боевиков ХАМАС.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает в четверг, 9 ноября, The Times of Israel.
"Это внутренние дискуссионные процессы, которые являются обычным делом, когда мы говорим о том, как мы это делаем, но существует строгая процедура, и мы не пришли к такому выводу в этом конкретном случае", — сказал Патель.
Вместе с тем представитель Государственного департамента не стал вдаваться в подробности того, каким образом ведомство оценивает ситуацию в Секторе Газа.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.
Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.
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