В Госдепе заявили, что российская пропаганда лишь усиливает уверенность помогать украинцам

Возмутительная и неприемлемая пропаганда России против Украины раскрывает сущность планов Кремля и лишь усиливает уверенность Соединенных Штатов в необходимости поддержки украинцев.

Об этом во время прессбрифинга в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Мы в дальнейшем видим, как российское правительство делает возмутительные и неприемлемые заявления по Украине. И поэтому это лишь усиливает наше убеждение продолжать оказывать Украине помощь, необходимую ей для защиты, чтобы отбросить российского агрессора от своих границ", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Таким образом, он прокомментировал очередное заявление российских властей, что они якобы "не могут сосуществовать" с нынешним украинским руководством.

Миллер напомнил, что Россия раздувает ненависть к украинцам не два последних года войны, а гораздо дольше.

"Это раз подтверждает наши обязательства, и я считаю, усиливает необходимость того, чтобы Конгресс принял меры для принятия запроса с дополнительным финансированием", — отметил Миллер.

Кроме того, в Госдепе напомнили, что Антони Блинкен провел разговор со своими коллегами из стран формата G7+, чтобы обсудить дополнительные шаги по укреплению инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

"Минувшей зимой мы видели, как Россия целила по энергетическим объектам в Украине, поэтому мы работаем с Украиной, чтобы попытаться усилить ее инфраструктуру", — отметил представитель Госдепартамента США.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается посеять среди украинцев недовольство ходом войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский "эксперт" в прямом эфире признался, что России нечего предложить Украине, кроме нищеты.

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