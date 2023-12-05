В Госдепе заявили, что ВСУ достигают прогресса, несмотря на непростую ситуацию

В Госдепе подчеркивают, что успехи ВСУ очень важны.
В Госдепе США заявляют, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте из-за позиционного закрепления российских захватчиков, украинские военные продолжают добиваться прогресса.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время прессбрифинга, передает Укринформ.
"О ситуации на поле боя – она сложна. Украинские силы воюют против мощно закрепившихся российских военных, и мы уже увидели, как они (ВСУ – ред.) достигают прогресса", — отметил он.
Спикер Госдепа подчеркнул, что эти успехи были тяжелыми.
"Впрочем, мы увидели, как они продолжают добиваться прогресса. И на прошлой неделе в Брюсселе мы напрямую общались с министром иностранных дел Украины по этому вопросу", — сказал Миллер.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины и экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер призвал принять Украину в Альянс, несмотря на продолжающуюся войну.
Кроме того, мы ранее информировали, что США и Запад имели разногласия с Украиной относительно стратегии контрнаступления.
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