В РФ все больше звучат призывы к массовым репрессиям.

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил о необходимости если не изолировать, то уничтожить 20% населения России, не поддерживающего власть.

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Об этом он заявил в эфире программы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Плиток отметил, что в России примерно 20% населения не поддерживают действия властей, поэтому их нужно изолировать или уничтожить.

"Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, чтобы вся эта оставшаяся гниль она должна быть ну если не изолирована, то хоть как-то уничтожена", — выдал он.

Кроме того, он выразил уверенность, что диктатор Путин обязательно восторжествует на следующих так называемых "выборах" президента РФ.

"Я железно знаю, что он победит капитально. Это состояние нашего общества", – заявил депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Гурулев призывает возродить в России понятие "враг народа".

Кроме того, мы ранее информировали, что Британская разведка назвала метод подавления Кремлем антивоенных настроений россиян.

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