В Госдуме предложили выдавать россиянам "восточноукраинский гектар"

Депутат Госдумы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев готовит законопроект, предусматривающий возможность получения россиянами "восточноукраинского гектара" на оккупированных территориях Украины.

Об этом пишут российские издания.

Отмечается, что якобы по закону претендовать на получение земельных участков в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в приоритетном порядке могли бы участники войни РФ в Украине.

Как рассказал сам Журавлев, запустить новую программу можно по аналогии с выдачей россиянам "дальневосточного" и "арктического" гектаров.

"Я настаивал бы на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации (войни). Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю после нашей победы придется обрабатывать кому-то. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно участвовал в их увольнении", — отметил он, уточнив, что инициатива пока находится на стадии разработки.

Также мы сообщали, что российские захватчики приступили к строительству железной дороги, которая якобы соединит Ростов-на-Дону в РФ и Крым и пройдет, в частности, временно оккупированной территорией Запорожской области.

Читайте также: