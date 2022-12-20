В Госдуме придумали, как наказывать россиян за длительный выезд за границу: что предлагают

В стране-агрессоре России хотят запретить удаленную работу для сбежавших за границу, в частности, и после объявления мобилизации.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По их данным, путинская партия "Единая Россия" подготовила и собирается внести в Госдуму РФ законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно. Предполагается, что норма будет касаться тех россиян, которые находятся за пределами РФ более 183 дней в году.

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Список профессий, на которые будут наложены ограничения, пока неизвестен. Предполагается, что запрет распространится как минимум на чиновников и сотрудников ИТ-компаний.

По данным российских провластных СМИ, за границей сейчас около 100 тысяч российских "айтовцев". При этом 80% из них "продолжают работать на Россию в дружественных странах". Еще до 10% – бежали из страны и не вернулись.

Как известно, 21 сентября Путин официально объявил о мобилизации в России.

С тех пор из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

Например, по данным президента Грузии Саломе Зурабишвили, после начала объявленной в РФ мобилизации около 700 тысяч российских мужчин бежали в Грузию, 600 тысяч из которых позже уехали в страны Европы, Турции или Армении.

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