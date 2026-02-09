В Госдуме РФ хотят запретить определенной категории россиян посещать порносайты

Россиянам готовят новые ограничения в Интернете / © Reuters

Реклама

Депутат российской Госдумы предлагает ограничить доступ к «сайтам для взрослых» для россиян, не имеющих детей. Она почему-то считает, что это поможет поднять рождаемость в государстве-агрессоре.

заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая решила поговорить о сексе в эфире пропагандистского радио «Говорит Москва», передает The Moscow Times.

Она заявила, что контент порносайтов снижает мотивацию молодых россиян заниматься сексом.

Реклама

«Если они не занимаются [сексом], видимо, есть какие-то суррогаты… Это сайты для взрослых. Надо нам подумать, что можно сделать. Возможно, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети», — сказала Буцкая.

Депутат считает, что оставлять сферу интимных отношений россиян без регулирования нельзя, иначе «этот сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой».

Российские власти придумывают новые инициативы в попытках вытащить Россию из демографической ямы, однако ситуация продолжает ухудшаться. Призывы президента РФ Владимира Путина рожать по 8-10 детей, как, по его словам, в Древней Руси, не помогают.

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее количество детей на одну женщину, по итогам 2025 года снизился до 1,374 против 1,4 годом ранее. Это самое низкое значение с 2006-го. Падение фиксируется десятый год подряд.

Реклама

Сколько именно рождается в России детей, доподлинно неизвестно. В прошлом году Росстат засекретил статистику, которую раньше публиковал раз в месяц.

Напомним, демографическая ситуация в России продолжает стремительно ухудшаться, свидетельствуя об ускоренном старении общества и глубоком структурном кризисе. Доля населения в возрасте от 0 до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до около 40% в 2025-м.