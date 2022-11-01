В Госдуме РФ не исключают объявления Путиным новой мобилизации: при каких условиях

Член комитета по обороне Виктор Соболев предполагает, что в России может быть объявлена новая, не частичная мобилизация, если ситуация для РФ будет развиваться негативно.

Об этом он рассказал в комментарии российскому изданию "Подъем".

"Думаю, все будет зависеть от военно-политических обстоятельств, которые будут в дальнейшем. Если, как сейчас, военные действия будут продолжаться только на территории Украины, я думаю, состоявшейся мобилизации будет достаточно. А если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, потребуется мобилизация. Но если ситуация будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ. Но я думаю, этого не произойдет", — сказал депутат.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируется около 300 тыс. человек.

Частичная мобилизация вырвала из экономики РФ почти 1,5 млн работавших. Более миллиона мужчин стихийно убежали от призыва за границу. Некоторые иностранные компании, например, китайская Huawei организованно вывезли своих сотрудников.

По подсчетам росСМИ, ссылающимися на данные Министерства обороны РФ, с начала объявленной мобилизации в РФ – от 21 сентября – на территории Украины официально погибли по меньшей мере 100 россиян. Средний возраст погибших составил 34 года. Старшему было 48 лет. Самому молодому – 21 год.

Продолжается восстановление энергосистемы Украины

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