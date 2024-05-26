В Госдуме РФ не против возвращения в состав Грузии оккупированных территорий, но есть одно условие

В России не возражают против объединения территории Грузии, если при этом будет восстановлен Советский Союз.

В Госдуме Российской Федерации прокомментировали идею, озвученную в воскресенье, 26 мая, грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе о возвращении в состав Грузии оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Глава правительства Грузии в своем аккаунте в Х заявил, что Грузия стремится к 2030 году вступить в Европейский Союз, к тому же вместе с Абхазией и Южной Осетией.

"Наша грузинская мечта – жить в единой и сильной Грузии до 2030 года вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году!" – написал он.

В комментарии изданию "Подъем" председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что поддержал бы такое объединение, но в рамках восстановленного Советского Союза.

"Моя мечта — объединить все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства... Грузины всегда жили в большой дружбе с русским народом.

Я думаю, это нужно все поддерживать и восстанавливать. Если бы в рамках такого, то я бы наверняка поддержал бы. Чтобы можно было спокойно прилетать в Грузию, Абхазию, чтобы можно было прокатиться на лыжах в Карпатах, приехать в Одессу спокойно”, — размечтался чиновник государства-агрессора.

Напомним, 26 августа 2008 года тогдашний российский президент Дмитрий Медведев издал указ о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми. Это решение явилось результатом гибридной агрессии России с применением вооруженных сил. Грузия потеряла пятую часть территории.

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