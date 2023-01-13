В Госдуме РФ предлагают конфисковать имущество выехавших россиян: "Негодяи, живущие безбедно"

По его словам, речь идет о гражданах, которые критикуют РФ.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество россиян, уехавших из страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выехавших за границу русских, по словам Влодина, что критикуют Москву, называет негодяями. По его словам, делают они это потому, что, мол, чувствуют безнаказанность.

"Поехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, считая, что правосудию до них не добраться", — заявил глава Госдумы.

Что больше – Володин заявил, что якобы такие заявления можно расценивать как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил РФ.

"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб", — подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, член Комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что вся российская молодежь должна пройти военную подготовку, чтобы быть в резерве в армии. По его словам, хоть полгода молодежь должна учиться, получить военно-учетную специальность.

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