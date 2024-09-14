В Госдуме РФ предложили взорвать ядерную бомбу в России

Таким экстраординарным способом российский депутат предлагает напомнить миру о том, "насколько разрушительным может быть все, что связано с ядерным оружием".

Депутат Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Андрей Колесник, являющийся членом парламентского комитета по обороне, предложил напомнить миру об опасности ядерной войны и для этого устроить взрыв ядерной бомбы где-то на территории России.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пропагандистами из издания "Лента.ру", передает The Moscow Times.

“Не нужно расслабляться. Надо где-то произвести ядерный взрыв, на каком-то полигоне. Может людям стоит посмотреть, к чему все это приводит на самом деле, стоит услышать... Может человечество задумается”, — рассуждал российский депутат.

Таким экстраординарным способом российский депутат предлагает напомнить миру о "трагедиях в Чернобыле, Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, что связано с ядерным оружием".

Осенью 2023 года Россия отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в Госдуме РФ тогда говорили, что мораторий на испытание будет соблюдаться.

Это заявление депутата Госдумы от путинской партии прозвучало на фоне угроз Кремля глобальным военным конфликтом со странами НАТО и возможным применением ядерного оружия.

Ранее, 12 сентября, президент государства-агрессора Владимир Путин в комментарии российским пропагандистам заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по территории России будет означать непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях и пригрозил принять решения, которые будут "соответствовать созданным угрозам". На следующий день слова кремлевского диктатора почти дословно повторил представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Сегодня же заместитель председателя Совета безопасности РФ и главный рупор Кремля в соцсетях Дмитрий Медведев написал, что Россия понимает опасность и необратимость ядерного конфликта и проявляет терпение относительно пересечения "красных линий", в частности в связи с событиями в Курской области. Но при этом пригрозил, что "любому терпению может прийти конец".

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также решил напомнить западным союзникам Украины о "красных линиях", которые нельзя пересекать.

ВСУ продвигаются в Курской области РФ: видео

Читайте также: