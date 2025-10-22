В Госдуме РФ заявили о готовности к войне с НАТО

Российская армия / © Associated Press

Реклама

Россия, «как никогда», готова к возможному военному конфликту с НАТО, но «одна из лучших армий мира» не намерена нападать на страны Альянса.

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник пропагандистам издания «Лента.ру», передает The Moscow Times.

«Мы к конфликту готовы как никогда. Тем более, у нас сейчас, что бы ни говорили, армия одна из лучших в мире, по крайней мере по боевому опыту равных нет», — сказал российский политик.

Реклама

При этом депутат Госдумы обвинил лидеров европейских стран НАТО в «раздувании военной истерии» и в «демонстративной подготовке к войне».

«Зря они это делают, потому что мы же тоже не сидим», — пригрозил Колесник.

Российский политик добавил, что война в Украине могла бы давно закончиться, если бы европейские страны «куда-то подальше скрывали свои страхи» и пришли к «нормальным решениям» по работе с Россией.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что страны Европы, входящие в НАТО, открыто ведут подготовку к войне с Россией.

Реклама

По его словам, они собираются в «сжатые сроки» обеспечить всем необходимым Союзные силы реагирования, а также уже запустили процесс «кратного наращивания объемов выпуска» военной продукции. Кроме того, проводится отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», отметил Нарышкин.

Он заявил, что Европа якобы «не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и обвинил европейских лидеров в «русофобии и ускоренном наращивании европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией».

Напомним, 22 октября Россия под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил. Во время тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» с подводной лодки и крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.