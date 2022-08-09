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В Госдуме России заявили о намерении создать новый СССР с еще большими территориями, чем когда-либо

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В Госдуме России заявили о намерении создать новый СССР с еще большими территориями, чем когда-либо

Фото: Associated Press

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет, нелегитимно избранный от оккупированного Крыма, предложил создать "новый СССР".

По его словам, главной целью такого объединения государств будет противостояние Западу. Мол, "независимым государствам необходимо оградиться от нападок США".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Шеремет заявил, что существование СССР сдерживало НАТО якобы в его стремлении "поработить и колонизировать весь мир".

"Считаю целесообразным вернуться в коллективную систему добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать большой и могучий СССР", – сказал Шеремет.

Учитывая заявления депутата Госдумы, то, что в Украине люди могут менять власть и устраивать революции – недопустимо. По словам Шеремета, это еще одна угроза прямо у границ России.

Шеремет также заявил, что новый блок якобы имеет шансы "превзойти границы Советского Союза".

"Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не колонии, которые привыкли создавать США под массой помощи и торжества демократии", — сказал Шеремет.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что странам Запада следует запретить въезд гражданам Российской Федерации. По его словам, ограничение должно касаться всех россиян. Даже так называемых "хороших", покинувших государство-террористку из-за несогласия с политикой диктатора Владимира Путина.

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