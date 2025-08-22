Находку обнаружили во время реставрации в соборе / © Pixabay

Во время ремонтных работ на башне Легницкого собора Святых Апостолов Петра и Павла в Польше обнаружили медную трубу с уникальным содержимым. Это оказалась капсула времени.

Эксперты уже назвали эту находку самой старой в мире, о чем написали в TVP.

«Старейший пергаментный документ датирован 18 июля 1650 года. Он был помещен во время реконструкции башни, разрушенной во время большого пожара в Легнице двумя годами раньше», — сказал Марцин Макух, директор Музея меди в Легнице.

Специальная комиссия открыла тайник, где хранились четыре документа и 35 монет. Капсулу закладывали трижды.

В капсуле обнаружили 5 золотых, 26 серебряных и 4 медных монеты. Самой ценной частью является первое вложение 1650 года, что делает находку старейшей капсулой времени в мире.

По данным Легницкого музея, эта находка имеет международное значение. Самые древние предметы датируются 375 годами потому, что делает ее старше других известных капсул времени. До сих пор старейшим известным примером считалась капсула 1704 года, найденная в том же регионе Польши.

Напомним, пара, купившая 125-летний викторианский дом в Пенсильвании, нашла внутри него настоящую капсулу времени и другие ценные артефакты.