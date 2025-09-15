Есть ли угроза для Украины от учений "Запад-2025" в Беларуси: в ГПСУ объяснили

Российские военные учения / © Associated Press

Общие российско-белорусские учения «Запад-2025», которые должны завершиться 16 сентября, не представляют непосредственной угрозы вторжения в Украину.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко для РБК-Украины.

Он отметил, что на украинско-белорусской границе не наблюдается накопление российских сил. Основную часть участников учений составляют подразделения вооруженных сил Беларуси. Количество российских военных, привлеченных к маневрам, значительно меньше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2023 году в Беларуси находилось до 13 тысяч российских военнослужащих.

«Провокаций, конечно, не можем исключать. И каждое подразделение Сил обороны Украины предотвращено для того, чтобы отслеживать любые действия, перемещения, которые могут быть с территории Беларуси. Но именно по такому масштабному вторжению этих сил точно недостаточно», — говорит Демченко.

Он также отметил, что Россия использует эти учения как инструмент информационного влияния, демонстрируя свою военную мощь. Учения «Запад-2025» продолжаются с 12 по 16 сентября. По официальной информации, их цель — проверка боеспособности и взаимодействия между двумя странами.

Напомним, в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.

РФ заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время военных учений «Запад-2025».

В рамках совместных российско-белорусских учений Запад-2025 Балтийский флот РФ провел тренировку в Калининградской области.