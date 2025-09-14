ТСН в социальных сетях

Мир
434
1 мин

В ГПСУ объяснили появление российских "Искандеров" у границы Польши

Россия пытается демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы.

Богдан Скаврон
Ракетные комплексы "Искандер"

Ракетные комплексы "Искандер" / © Сайт Минобороны Белоруси

В Госпогранслужбе Украины считают развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» у границы с Польшей частью провокаций государства-агрессора.

Такое мнение высказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, таким образом Россия пытается демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы.

При этом Андрей Демченко отметил, что российских сил во время военных учений на территории Беларуси недостаточно для того, чтобы атаковать территорию Украины.

«Но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это, к примеру, было сделано в отношении „Искандеров“ и тех кадров, которые распространила Россия», — добавил он.

Представитель ГПСУ отметил, что необходимо оценивать все, что происходит, чтобы вовремя отреагировать на любые действия врага против нашего государства.

Напомним, российская армия во время учений «Запад-2025» развернула в Калининградской области РФ ракетные комплексы «Искандер», которые вооружены баллистическими и крылатыми ракетами класса «земля-земля».

Такое «бряцание оружием» произошло вскоре после того, как 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

