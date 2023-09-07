В ГПСУ сказали, какая ситуация с российскими подразделениями в Беларуси

Беларусь продолжает оказывать поддержку агрессору, в частности, на ее территории готовят русских оккупантов к войне в Украине.

Стало известно, что РФ вывела практически все свои подразделения из Белоруси. Это произошло в рамках ротации военных.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает "Укринформ".

"На данный момент РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Вместо этого новые подразделения туда заведены не были", – отмечают в ведомстве.

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С самого начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как площадку для подготовки своих бойцов. Там периодически находились 10-11 тысяч россиян.

"То есть РФ на сегодняшний день не имеет группировки для осуществления вторжения из Беларуси на территорию Украины", – заверил Демченко.

Украинские пограничники подчеркивают:

по линии госграницы с Белоруссией за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений;

на границе ситуация полностью контролируема;

укрепление границы продолжается, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации.

Более того, в Беларуси уменьшается численность вагнеровцев. "Они не привлечены к каким-либо активным действиям, в частности, дестабилизации ситуации на границе с Украиной или странами ЕС", – подытожили в ГНСУ.

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