В Греции из-за жары пятый день бушуют пожары — апокалиптические фото

На греческом острове Родос уже пятый день бушуют лесные пожары из-за рекордной жары, охватившей всю Европу. Около 3,5 тысяч человек были эвакуированы из домов и гостиниц.

Об этом пишет BBC.

Пять вертолетов и 173 пожарных машины работали на Родосе. Сообщается, что три гостиницы в районе Киотары были повреждены огнем. Также пострадали районы Лаэрмы, Лардоса и Асклипио.

Частные лодки присоединились к береговой охране Греции, чтобы помочь увезти людей с пляжей на востоке острова, а корабли Военно-морских сил страны направляются к острову, чтобы эвакуировать людей.

Огонь уничтожает все / Фото: Associated Press

Министр по климатическим кризисам и гражданской защите Василис Кикилиас призвал людей быть осторожными, ведь риск лесных пожаров в Греции в ближайшие дни будет оставаться высоким из-за новой волны жары.

Греция страдает от невыносимой жары и лесных пожаров / Фото: Associated Press

Напомним, ученые предупредили, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи предупреждают, что это только начало — накрывшая Европу тепловая волна будет становиться интенсивнее, а температуры продолжат расти.

Итальянские метеорологи уже назвали эту европейскую жаркую волну "Цербером" — так звали трехглавого пса-монстра из Дантового "Ада". Прошедший месяц стал самым жарким в истории наблюдений программы климатического мониторинга ЕС. А самая высокая температура, которую когда-либо фиксировали в Европе, была 48.8C на Сицилии в августе 2021 года.

Во время жары людям советуют выпивать не менее двух литров воды в день и воздержаться от алкоголя и кофе, вызывающих дегидрацию.

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