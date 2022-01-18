В Греции людей от 60 лет без COVID-прививки ежемесячно будут штрафовать на 100€

В Греции людей от 60 лет без COVID-прививки ежемесячно будут штрафовать на 100€

В январе пожилых людей, которые откажутся делать COVID-прививку, оштрафуют на 50 евро. Затем эта сумма увеличится.

Правительство Греции в понедельник, 17 января, обязало людей от 60 лет вакцинироваться против COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пожилым людям, которые откажутся делать прививку против коронавируса, грозит наказание, в том числе 50 евро штрафа в январе, а затем ежемесячный штраф в размере 100 евро.

По словам министра здравоохранения страны Таноса Плевриса, штрафы будут взиматься через налоговую инспекцию, а деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

"Возрастной фактор важен из-за его влияния на систему общественного здоровья", — объяснил глава греческого Минздрава. Исключение предусмотрено для пациентов, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, недавно перенесли инфекцию или ожидают услугу вакцинации на дому.

По данным правительства Греции, 41,5% из 530 тысяч человек из возрастной группы 60 лет и старше уже полностью вакцинировались против коронавируса.

В целом в Греции COVID-прививки получили около 69% из 10,7 млн жителей, что несколько ниже среднего показателя в ЕС (70,3%).

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Смертность COVID-19 и ежедневные госпитализации в стране увеличились после появления высококонтагиозного варианта "Омикрон", хотя у подавляющего большинства пациентов, находящихся в больнице или умирающих от инфекции, подтверждают "Дельту".

В прошлом году Греция ввела мандат на вакцинацию медицинских работников, а с 1 февраля действие сертификатов о прививках у взрослых начало завершаться через семь месяцев, если владелец не получил повторного укола.

В январе в Греции ввели четвертую дозу вакцины против коронавируса для отдельных групп населения, в том числе пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями, находящихся на лечении, людей, получающих иммуносупрессивные препараты, лиц с ревматическими заболеваниями или почечной недостаточностью, а также тех, кому пересаживали органы.

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