В Греции на пассажирском пароме произошел пожар: на борту было почти 300 человек

О пострадавших пока не сообщают.
В Греции на пассажирском пароме произошел пожар.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 февраля.
Инцидент произошел в Ионическом море. Вспыхнул корабль с тремя сотнями человек на борту. Загорелось на палубе третьего этажа. Капитан корабля обратился за помощью.
Пассажиров и экипаж из парома были эвакуированы на ближайший остров Корфу. О пострадавших пока не сообщают. Причины пожара выясняются.
Как сообщалось, в Бангладеш в ночь на 24 декабря 2021-го в результате пожара на пароме в реке Суганда близ города Джолокати погибли по меньшей мере 16 человек, а еще 60 пострадали. Пассажирское судно возвращалось в Баргуну из Даки. Огонь вспыхнул в машинном отделении, а затем распространился всем плавсредством.
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