В Греции не утихают лесные пожары: эвакуируют тысячи людей

Один из эпицентров стихии — это курортный остров Эвбея.

Массовая эвакуация началась в Греции: тысячи людей покидают свои дома из-за лесных пожаров.

Об этом рассказали 9 августа в ТСН.Ранок.

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Один из эпицентров стихии — это курортный остров Эвбея. Там сильный ветер раздувает пламя и приближает его к поселкам. В населенных пунктах проводится эвакуация. Паромы, которыми вывозят людей, работающих и днем, и ночью.

Ситуация на острове остается неконтролируемой. Мешают тушению ветер и сильная за три десятилетия жара: столбики термометров показывают 45 градусов. В то же время, в пригороде Афин пожарным удалось потушить одну из пожаров.

Новости мира: в Греции приходится эвакуировать людей из-за лесных пожаров

Как сообщалось, в Черногории вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил высоту Мало-Брдо и приблизился к столице страны Подгорице. В Службе спасения уточнили, что тушению мешает сильный ветер. В какой-то момент под угрозой оказались и жилые дома, но пожарным удалось потушить пожар.

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