В Греции обрушился мост: есть погибшие и много раненых (фото)

В греческом городе Патры обрушился мост. У него были признаки значительной эрозии, из-за чего на нем с 2021 года проводились ремонтные работы.

Об этом пишет Kathimerini.

Как стало известно, в результате обвала моста по меньшей мере один человек погиб, еще 12 получили ранения разной степени тяжести, два человека считаются пропавшими без вести. Четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

С 2021 г. на мосту проводились ремонтные работы. Переправа имела признаки значительной эрозии – подрядчики ремонтировали секцию за секцией. Во время обвала по меньшей мере два пострадавших — подрядчики, выполнявшие работы. Под завалами могут находиться до шести человек.

Между тем, на Периметрике Одос Патры действуют чрезвычайные правила дорожного движения. В частности, по данным полиции, кроме прекращения движения в направлении Афин, также приостановлено движение транспортных средств в направлении Пиргоса, а также на улице Диодора в Патрах, расположенной вблизи участка большого периметра.

Напомним, что в Греции из-за жары пятый день бушуют пожары.

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