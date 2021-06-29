В Греции отменят масочный режим в ресторанах для вакцинированных граждан

В Греции отменят масочный режим в ресторанах для вакцинированных граждан

Нужно получить две дозы вакцины.

Власти Греции решили пускать без масок в рестораны людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщил государственный министр Джордж Герапетрит, пишет Reuters.

Также читайте Как защитить себя от наиболее заразного штамма коронавируса "Дельта": рекомендации ВОЗ

Таким образом греческое правительство хочет стимулировать людей активнее делать прививки от COVID. "Первая цель — способствовать проекту вакцинации. Привести как можно больше людей в центры (речь идет о центрах вакцинации — Ред.)", — подчеркнул чиновник.

В Греции от 15 июля начнут пускать вакцинированных людей пустят на спортивные площадки, но они должны соблюдать масочный режим. Носить средства защиты также надо в кинотеатрах и театрах. Ранее маски для являлись обязательными во всех закрытых общественных помещениях. К слову, греки, вакцинировались только одной дозой должны сделать экспресс-тест на коронавирус.

Следует заметить, что более 30% населения Греции полностью вакцинированы. Одной дозой прививали 43,1% людей. Правительство стремится достичь 70% вакцинации к осени этого года.

В стране уменьшается уровень инфикввання COVID-19. Поэтому Греция ослабляет карантин. Впрочем, власть обеспокоена распространением более заразного варианта Delta.

Как сообщалось, Италия 28 июня сняла ряд карантинных ограничений. В частности, отменили обязательное ношение защитных средств на улице и комендантский час. Кроме того, все регионы перевели в так называемую "белую" зону. В страну наконец приехали туристы из Германии, Франции, Нидерландов.

Новости мира: как ослабление карантина в Италии повлияет на туризм

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку