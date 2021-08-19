В Греции представили робота-гида, а бостонские разработчики научили своих гуманоидов паркура

В Греции представили робота-гида, а бостонские разработчики научили своих гуманоидов паркура

На создание работа Персефоны ушло около 118 000 евро.

Екскуросовод, что не знает усталости — в греческих пещерах запустили робота-гида.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Машину назвали Персефоной. Она оснащена искусственным интеллектом и знает аж 33 языках, на которых рассказывает туристам все, что знает о древних породах. Робот способен даже отвечать на вопросы, правда только на греческом. «Мое имя Персефона. Я дочь богини Деметры и жена Плутона — бога подземного мира. Я поздравляю вас в своем подземном царстве. В пещере Алистрати», — приветствуется работ.

Сопровождать группу Персефона может первые 150 метров, а дальше передает туристов гиду-человеку.

Разработчику идея создать такого экскурсовода пришла, когда он увидел телевизионную передачу. На создание Персефоны ушло около 118 000 евро.

«Для меня это стало сюрпризом. Никогда раньше такого не встречал. Честно говоря, я предпочитаю живого гида. Но и с таким ведущим тоже интересно. Он движется медленнее и у меня есть достаточно времени, чтобы все рассмотреть», — говорит турист.

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А вот известная на весь мир своими киберсобакамы бостонская компания, которая с недавних пор принадлежит корейскому автомобильному концерну, показала очередное достижение своих подопечных — работы теперь освоили паркур.

Если не видеть, что происходит за кулисами, создается впечатление, что гуманоидный робот самостоятельно быстро и искусно проходит сложную полосу препятствий. На самом деле его движениями отдаленно управляют опытные инженеры через специальную программу. Впрочем, результаты все равно впечатляют — работы прыгают, занимаются паркуром и делают сальто.

Эта новая модель робота уже гораздо умнее предшественников — балансировать, чуть не потеряв равновесие, она умеет сама. И это придает ей жуткое сходство с человеком.

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