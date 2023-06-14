В Греции произошла самая смертоносная за этот год авария с мигрантами – утонули почти 60 человек

Возле берегов Греции 14 июня перевернулась и затонула лодка с мигрантами – по меньшей мере 59 человек утонули, и еще больше числятся пропавшими без вести. К полудню было спасено 104 человека, но остается непонятным, сколько людей находилось на борту, когда судно пошло ко дну, сообщили власти.

Об этом пишет Reuters.

Эта кораблекрушение стала самым смертоносным возле берегов Греции в этом году.

"Мы боимся, что количество погибших вырастет", — сказал представитель министерства судоходства Греции.

Береговая охрана заявила, что следовавшее в Италию судно было замечено в международных водах поздно вечером во вторник, 13 июня, самолетом пограничной службы ЕС Frontex и двумя находившимися рядом суднами примерно в 80 км юго-западнее города Пилос на юге Греции.

Тогда к лодке с мигрантами подошло судно береговой охраны и предложило помощь. Однако находившиеся на борту люди отказались от помощи, предложенной греческими властями. Через несколько часов лодка перевернулась и затонула, началась поисково-спасательная операция.

Государственная телерадиокомпания ERT сообщила, что судно отплыло из ливийского города Тобрук, лежащего к югу от греческого острова Крит. Большинство на борту были молодыми людьми до 20 лет. Греческие власти не смогли сразу подтвердить их национальность, а также откуда отплыло судно.

Но представитель министерства судоходства сказал, что большинство людей на борту было из Египта, Сирии и Пакистана.

Выживших доставили в город Каламата.

Греция является одним из главных путей Европейского Союза для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки.

Большинство переправляется на греческие острова из соседней Турции, но все больше лодок также совершают более длительное и более опасное путешествие из Турции в Италию через Грецию.

В этом году около 72 000 беженцев и мигрантов прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Мальту и Кипр, согласно данным Организации Объединенных Наций, большинство из них высадилось в Италии.

Напомним, в Нигерии по меньшей мере 50 человек утонули после того, как лодка с гостями свадебной церемонии перевернулась в реке.

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